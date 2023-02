Lombardia 2023: Sala, Moratti ha cambiato posizione politica troppo in fretta, questo non funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò che non ha funzionato nella campagna elettorale di Letizia Moratti è stato il cambiare troppo velocemente fronte, senza dedicare la giusta quantità di tempo a questo tipo d'operazione. Lo ha sostenuto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'evento organizzato questa mattina a Palazzo Marino per i 50 anni del teatro dell'Elfo. "Al di là del rispetto con cui parlo della Moratti – ha detto il primo cittadino - di cui apprezzo la determinazione, la cosa che non ha funzionato è che in tempi troppo brevi è passata da esser potenziale candidata del centrodestra all'essere potenziale candidata del centrosinistra a flirtare con Bossi. Questo non funziona. Si può cambiare idea politica, ma è un'operazione che richiede tempo. La sintesi è questa: non è stato tanto un giudizio sulla persona quanto l'incomprensibile posizionamento". "Dopo di che – ha concluso Sala - c'è anche un tema terzo polo che è andato male qua da noi, ma lo riporto a quello che dicevo: la gente non vuole tante dichiarazioni, vuole fare funzionare le cose". (Rem)