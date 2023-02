Germania: Rheinmetall produrrà munizioni per i Gepard dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall produrrà munizioni da 35 millimetri per i mezzi corazzati antiaerei Gepard forniti dalla Germania all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, secondo cui si tratta di circa 300 mila proiettili che verranno consegnati all'ex repubblica sovietica da luglio prossimo. “Posso dire che i contratti sono stati firmati”, ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, a margine della riunione del Gruppo di contatto per l'Ucraina che si tiene oggi a Bruxelles. La Germania si è impegnata a trasferire al Paese aggredito dalla Russia 37 Gepard in dotazione al proprio esercito fino alla radiazione dal servizio, nel 2012. Da allora, i mezzi sono stati acquisti dalle aziende per la difesa, tra cui Rheinmetall. Come nota la “Sueddeutsche Zeitung”, gli ultimi esemplari verranno trasferiti all'Ucraina “in questi giorni”. (segue) (Geb)