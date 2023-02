Germania: Rheinmetall produrrà munizioni per i Gepard dell'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio di Pistorius pare risolvere la questione delle munizioni per i Gepard, di cui la Germania dispone in quantità limitata. I proiettili venivano prodotti dall'azienda per gli armamenti elvetica Oerlikon-Buehrle, già parte di Rheinmetall. In conformità con la propria neutralità, la Svizzera ha ripetutamente respinto le richieste del governo tedesco di trasferire all'Ucraina le proprie scorte di munizioni per i Gepard o di produrne di nuovi. Finora, il Paese aggredito dalla Russia ha ricevuto dalla Germania 60 mila cartucce fabbricate “altrove”, di cui a gennaio scorso ne risultavano utilizzate 30 mila. Da settimane, nel respingere i droni e i missili russi, gli equipaggi ucraini dei Gepard hanno dovuto impostare il controllo del fuoco sulla modalità a risparmio, riducendo nettamente la cadenza di tiro. Ora, il problema dovrebbe essere risolto con i proiettili che Rheinmetall produrrà nel proprio stabilimento di Unterluess in due varianti da 150 mila colpi ciascuna. Una è “particolarmente adatta per combattere bersagli aerei grazie al suo effetto di frammentazione, ma è anche più complicato da realizzare”. L'altra deve “colpire direttamente” l'obiettivo ed è “più veloce da produrre”. L'intervento di Rheinmetall colma dunque le lacune nell'approvvigionamento delle munizioni per i Gepard dell'Ucraina. A rifiutare le forniture, oltre alla Svizzera, è stato il Brasile, che ha acquistato questi corazzati per proteggere i Mondiali di calcio ospitati nel 2014. Quindici esemplari sono stati acquisiti dal Qatar per la sicurezza della stessa competizione, tenuta nel Paese dal 20 novembre al 18 dicembre scorso. Al termine del campionato, funzionari tedeschi si sono presentati al ministero degli Esteri di Doha per discutere dei Gepard e delle loro munizioni, ma “finora non vi è stato alcun accordo”. (Geb)