Energia: Usa, spagnola Grenergy rileva il 100 per cento di Sofos Harbert

- L'azienda spagnola Grenergy ha acquisito il 100 per cento della società statunitense Sofos Harbert, di cui deteneva già il 60 per cento. Come riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", l'acquisizione è avvenuta in anticipo rispetto al periodo di tre anni previsto dal contratto iniziale, firmato nel febbraio 2022. Sofos Harbert sta attualmente sviluppando un portafoglio di 1,9 gigawatt (GW) di energia solare nel Paese. Diventando la filiale di Grenergy negli Stati Uniti, verrà ribattezzata Grenergy US. L'azienda spagnola ha sottolineato che questa operazione le permette di rafforzare la propria posizione "nel più grande mercato energetico del mondo", dove il governo Usa ha in programma investimenti da 340 miliardi di euro nel settore delle energie rinnovabili. (Spm)