Regionali: Sala su astensionismo, assurda liturgia del voto su due giorni che blocca le scuole

- Sull'astensionismo "do due letture: trovo assurdo questa liturgia del voto su due giorni ma soprattutto l'idea di bloccare scuole così a lungo. Conosco molte famiglie che sono andate via due giorni. Bisogna trovare soluzioni: basta chiudere scuole così a lungo. La seconda cosa, spero che sia una lezione per quella politica troppo urlata, troppi talk show, troppi dibattiti inutili. Poi lo diciamo e ritorniamo a fare quella cosa lì. Io no". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'evento organizzato questa mattina a Palazzo Marino per i 50 anni del teatro dell'Elfo. (Rem)