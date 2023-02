Lombardia 2023: Sangalli (Confcommercio), auguri di buon Lavoro a presidente Attilio Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Auguri di buon lavoro e complimenti a nome di tutto il mondo delle imprese lombardo al riconfermato presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana". Lo afferma in una nota Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e della Camera di Commercio di Milano. "I prossimi 5 anni – prosegue Sangalli - saranno determinanti per l'azione di rilancio del nostro sistema imprenditoriale, motore dell'economia italiana. Un'azione di rilancio che trae forza dalla collaborazione pubblico-privato e che finora ha portato risultati obiettivamente positivi". "Tante le sfide che ci aspettano: dal consolidamento delle infrastrutture materiali e immateriali al rafforzamento della attrattività della Lombardia nel mondo con l'importantissimo appuntamento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026" aggiunge poi il presidente di Confcommercio. "Senza dimenticare i passaggi di alleggerimento fiscale come la possibilità di ridurre l'Irap per le imprese che hanno welfare aziendali in grado di coprire le spese sanitarie dei dipendenti. Sarebbe un primo passo nella direzione dell'auspicata grande riforma fiscale e un buon esempio per tutto il nostro Paese" conclude Sangalli. (Com)