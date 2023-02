Lombardia 2023: Sala su dati Lega, il Salvini che si dà da fare vale più di quello polemico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non voglio spingermi a dare consigli a Salvini perché non credo che ne abbia bisogno e non li accetterebbe volentieri" ma "il Salvini che va a vedere i cantieri e si dà da fare vale più del Salvini polemico". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'evento organizzato questa mattina a Palazzo Marino per i 50 anni del teatro dell'Elfo, rispondendo a chi gli ha chiesto di commentare il dato della Lega in Lombardia, che ha ottenuto un risultato superiore alle aspettative e alle previsioni di molti sondaggi. "Forse provo a dargli un consiglio da chi ha 20 anni di più: forse se lavori di più, fai le cose, ti perdi di meno in tweet o Tiktok puoi funzionare", ha aggiunto Sala, sottolineando anche che la tenuta della Lega a livello elettorale è stata "un po' una sorpresa". "Bisogna darne atto - ha concluso il sindaco -. Anch'io mi aspettavo di meno". (Rem)