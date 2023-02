Regionali: Schlein, sconfitta netta, a Pd serve identità chiara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è da fare una svolta netta, bisogna cambiare non solo i volti, ma il metodo e la visione". Lo ha detto a "Forrest" su Radio1 Rai, commentando i risultati delle elezioni regionali, Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Partito democratico. "Non ho fatto parte della classe dirigente del Partito democratico", ha chiarito per poi sottolineare: "Sapevamo che sarebbe stata dura, è una sconfitta netta". C'è "da risalire e per risalire serve ridarci una identità chiara, forse è la chiarezza che è mancata in questi ultimi anni", ha spiegato. Schlein ha quindi ribadito che il suo contributo è per "dare un profilo chiaro a questo partito". (Rin)