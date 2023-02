Libia: presidente Menfi incontra capo compagnia petrolifera Noc, focus su sfide energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il Governo di unità nazionale (Gun) della Libia sostiene “l'attivazione di accordi e la conclusione di nuovi contratti che contribuiscano ad aumentare la produzione di petrolio e gas”, sollecitando “le imprese internazionali a riprendere le loro attività in Libia, data la stabilità del Paese”. A dirlo è stato il capo del governo “ad interim”, Abdulhamid Dabaiba, in un discorso pronunciato a suo nome dal ministro delle Finanze libico, Khaled al Mabrouk, all'apertura del Forum di sostegno al settore petrolifero e del gas che si è tenuto all'inizio di febbraio a Istanbul, in Turchia. Secondo quanto riferisce il portale web “Al Wasat”, all’evento erano presenti numerosi ministri del Gun e rappresentanti della Libyan Investment Corporation, della Libyan Foreign Bank, di alcune banche commerciali, di società internazionali come Eni, Total, ConocoPhillips, Repsol e Omv, nonché di aziende e joint-venture libiche operanti nel settore petrolifero. (Lit)