Lazio 2023: Coppotelli (Cisl), congratulazioni a Francesco Rocca, molte sfide da affrontare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, in una nota esprime le sue congratulazioni al neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Le mie congratulazioni personali e di tutta la Cisl del Lazio al neo presidente della Regione Francesco Rocca - spiega -. Saranno molteplici le sfide da affrontare fin da subito. Come Cisl regionale vogliamo esserci per cambiare con il nostro ruolo contrattuale, concertativo, partecipativo". (Com)