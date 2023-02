Decreto Carburanti: M5s, telenovela indegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' davvero una telenovela indegna quella che la maggioranza sta mettendo in scena sul decreto legge Carburanti. Anche oggi la commissione Attività produttive, che avrebbe dovuto iniziare il voto sugli emendamenti ore 10, è stata sconvocata alla chetichella nottetempo. E' orami chiaro che il governo si trova in un 'cul de sac' a causa delle profonde divisioni interne alla maggioranza. Queste sono le conseguenze dell'errore macroscopico confezionato in manovra, quando la Meloni e i suoi ministri hanno deciso cocciutamente di non confermare lo sconto sulle accise, razzolando al contrario rispetto a quanto avevano predicato in campagna elettorale". Lo affermano, in una nota, i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive della Camera Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Alessandra Todde e Enrico Cappelletti. "Purtroppo si continua a giocare sulla pelle degli italiani senza dare mezza soluzione: dall'inizio dell'anno l'unica cosa che il governo è riuscito a fare è stata quella di 'bollare' i benzinai come speculatori - continuano i parlamentari -. Questo nonostante la Guardia di finanza abbia verificato come dal 1 gennaio il prezzo medio dei carburanti sia aumentato di 16,3 centesimi al litro, mentre le accise sono cresciute di 18, cioè 15 più Iva. Numeri che ci dicono che la speculazione è una panzana inventata dalla premier e dai suoi alleati, unici veri responsabili dell'ondata di rincari. Ora ci troviamo alle prese con un decreto impalpabile e del tutto non risolutivo, che non solo non contempla un ritorno dello sconto sulle accise, ma che insiste con l'assurdità del fantomatico cartello del prezzo medio e non tocca affatto la questione della tassazione degli extraprofitti, perché quando c'è da aiutare le lobby la Meloni non è seconda a nessuno. Nel frattempo, però, le tariffe dei carburanti restano alle stelle. E mentre le famiglie italiane vedono aumentare tutto, la maggioranza cincischia in Parlamento con un decreto denominato 'Trasparenza' che di trasparente non ha nulla, e soprattutto che non risolve il problema per cui è nato, anzi lo aggrava". (Com)