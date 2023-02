Ucraina: ministro Difesa tedesco Pistorius, la guerra non finirà a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina non finirà “a breve”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, a margine dell'incontro con i colleghi della Nato in corso a Bruxelles. “Nemmeno io vedo un vincitore a breve termine”, ha aggiunto l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Per tale motivo, secondo Pistorius è importante impostare gli accenti giusti quando si forniscono armi al Paese aggredito dalla Russia, in modo che possa difendersi. Al riguardo, il ministro della Difesa tedesco ha evidenziato che nell'ex repubblica sovietica è in arrivo il “pacchetto primavera”. Si tratta di ulteriori aiuti militari da parte della Germania. Pistorius ha, infine, ribadito che nel sostegno all'Ucraina l'attenzione deve concentrarsi sulla difesa aerea e la fornitura di munizioni. (Geb)