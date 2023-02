Pd: Bonaccini, sfidiamo destra su quota regolare di immigrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Bisogna lottare contro la precarietà, che interessa la generazione dei nostri figli. Siamo il Paese che ha la massima denatalità in Europa. Abbiamo bisogno di immigrati, una quota regolare certa che arrivi ogni anno, e su questo va sfidata culturalmente la destra". E' una delle ricette del candidato alle primarie del Partito democratico, Stefano Bonaccini, che ne ha parlato a "24 Mattino", su Radio 24. "Poi - ha aggiunto - se si vogliono garantire politiche per la famiglia e che giovani coppie facciano figli, bisogna cancellare e combattere la precarietà. Lo si fa con politiche in cui si taglia il costo del lavoro e si fa diventare il lavoro precario più costoso di quello stabile". Un'altra necessità, per il presidente della regione Emilia-Romagna, è quella di "nuove politiche industriali attive per il lavoro: dobbiamo creare crescita, altro che decrescita felice. C'è bisogno di crescita, sostenibile, ci mancherebbe e la transizione ecologica è fondamentale, ma se non ho qualcosa da redistribuire a coloro che non hanno niente, dire che colmo le disuguaglianze è uno slogan che va bene per prendere applausi nei convegni". (Rin)