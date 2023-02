Perù: università e regioni chiedono a presidente Boluarte di esigere elezioni anticipate o dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione delle Università del Perù (Aunap) e l’Assemblea nazionale dei governi regionali (Angr) chiedono alla presidente Dina Boluarte di esigere dal Congresso l’approvazione delle riforme necessarie per anticipare le elezioni nel 2023 o, in alternativa, valutare la possibilità di dimettersi. L’accordo, riferisce la stampa peruviana, è stato raggiunto al termine di un incontro tra le parti. "La presidente della Repubblica si impegni a chiedere al Congresso di approvare le riforme necessarie affinché le elezioni si svolgano nell'anno 2023, altrimenti valuti la possibilità delle sue dimissioni", hanno dichiarato le due associazioni. Le parti chiedono inoltre che l'esecutivo promuova la costituzione di una commissione investigativa indipendente per determinare le responsabilità per la morte di cittadini nelle proteste sociali, echiedono di avviare dialoghi regionali per rispondere alle richieste sollevate dalle popolazioni nelle proteste. (segue) (Brb)