Perù: università e regioni chiedono a presidente Boluarte di esigere elezioni anticipate o dimettersi (7)

- Secondo un’indagine realizzata da Ipsos Perú per “America Tv” il 70 per cento dei peruviani è favorevole a tenere elezioni generali anticipate nel 2023. Il 22 per cento ritiene che si debba andare alle urne ad aprile 2024, mentre solo il 7 per cento è favorevole a tenere le elezioni nel 2026, ovvero nella data in cui è prevista la scadenza naturale della legislatura. Dall’indagine emerge che il 76 per cento ritiene che la presidente Dina Boluarte debba dimettersi e convocare elezioni generali, mentre solo il 20 per cento pensa che dovrebbe rimanere al suo posto. Il 74 per cento, inoltre, giudica negativamente l’operato della presidente, mentre solo il 18 per cento lo approva. Il sondaggio è stato condotto dal 9 al 10 febbraio su 1.210 persone. Lo studio ha un margine di errore del 2,8 per cento in più o in meno. (Brb)