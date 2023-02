Tunisia: deficit bilancia commerciale diminuisce di 100 milioni euro a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit della bilancia commerciale della Tunisia è diminuito di circa 100 milioni di euro su base annua, passando da 1.432,2 milioni di dinari (428 milioni di euro) a gennaio 2022 a 1.095,4 milioni di dinari (328 milioni di euro) a gennaio 2023. È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, in cui si evidenzia che le esportazioni sono aumentate del 21 per cento mentre le importazioni del 9,6 per cento. Il rapporto di copertura delle importazioni rispetto alle esportazioni è migliorato di 7,7 punti rispetto a gennaio 2022, raggiungendo l'82,2 per cento. Il deficit registrato a gennaio 2023, spiega l’istituto, è dovuto principalmente al deficit registrato con alcuni Paesi come Cina, Turchia, Algeria e Russia. Al contrario, gli scambi commerciali di merci hanno registrato un avanzo con molti altri Paesi, prima fra tutti la Francia, con un valore di 494,9 milioni di dinari (147,9 milioni di euro), seguita da Germania (97,5 milioni di euro), Italia (35,8 milioni di euro) e Libia (54,6 milioni di euro).(Tut)