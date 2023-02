Pd: Bonaccini, vocazione maggioritaria, non autosufficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io voglio un Pd che riscopra la vocazione maggioritaria, che torni a parlare a 360 gradi al Paese. Io voglio avere l'ambizione di riconquistare voti di chi ha votato a destra e di destra non è, magari perché era deluso e voleva darci una sberla. Voglio recuperare voti nell'astensione. E non delegare per forza voti alla nostra destra o alla nostra sinistra, agli altri". Lo ha detto il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, candidato alle primarie del Partito democratico, a "24 Mattino", su Radio 24, il giorno dopo il risultato delle Regionali in Lazio e Lombardia. Vocazione maggioritaria "non vuol dire autosufficienza. In Emilia-Romagna - ha aggiunto Bonaccini - ci sono alcuni Comuni dove vinciamo da soli, ma non siamo mai andati alle elezioni da soli, è sinonimo di arroganza e si rappresenta meno la società nel suo complesso". Quindi, "le alleanze sono indispensabili, ma penso che il Pd, centrale in questo progetto di riscossa e rivincita per i prossimi anni, debba partire prima di tutto da se stesso".(Rin)