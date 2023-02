© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si racconta che i salari sono bassi ma nell’industria non è così”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite della trasmissione “Agorà” su Rai3. In Italia “i salari sono cresciuti in linea alla produttività. Se guardiamo ai competitor europei i salari sono saliti ma la loro produttività è cresciuta molto di più” rispetto all'Italia, ha aggiunto. (Rin)