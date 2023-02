Cile: indagine internazionale, Pablo Neruda sarebbe stato avvelenato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande poeta cileno, Pablo Neruda, sarebbe stato avvelenato attraverso l'iniezione del batterio clostridium botulinum. Lo ha sostenuto il nipote del poeta, Rodolfo Reyes, in una conversazione con il quotidiano "El Pais" sulla base di un'indagine condotta da un gruppo di esperti internazionali che ha analizzato il batterio trovato nel suo corpo nel 2017. "Posso dirlo perché conosco i rapporti. Lo dico io, in qualità di avvocato e nipote, con molto senso di responsabilità, perché il giudice non può ancora dirlo, perché non è ancora in possesso di tutte le informazioni", ha detto Reyes. "Finora non si sapeva se fosse di tipo endogeno o esogeno. E ora è stato dimostrato che era endogeno e che è stato iniettato o trasmesso attraverso un contatto", ha aggiunto Reyes. Il premio Nobel morì il 23 settembre 1973 nella clinica Santa María di Santiago, 12 giorni dopo il colpo di Stato che rovesciò il presidente Salvador Allende. Per 40 anni, la causa ufficiale della sua morte è stato un cancro alla prostata metastatico, sino a quando il suo ex autista non ha dichiarato che era stato avvelenato, testimonianza che è stata alla base della causa intentata dal Partito comunista del Cile. Le informazioni fornite dagli esperti non sono vincolanti per la decisione giudiziaria della magistrata, Paola Plaza, che deve valutare le prove scientifiche e determinare giudizialmente se sono coinvolte o meno terze parti.(Spm)