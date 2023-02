Lazio 2023: Matteoni (ex Confartigianato), buon lavoro a nuovo presidente Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio "hanno decretato nuovo governatore del Lazio Francesco Rocca, al quale sentiamo di rivolgere i nostri auguri di buon lavoro. Auspichiamo che il neo presidente della Regione inserisca tra le priorità della sua agenda politico-istituzionale la ripresa del comparto edilizia e il binomio edilizia e sostenibilità ambientale, su cui c'è da fare un lavoro concreto e importante: dallo snellimento delle pratiche burocratiche alla semplificazione amministrativa, dalla riqualificazione dei vecchi immobili alla sostenibilità ambientale fino alla messa in sicurezza delle scuole". Lo afferma in una nota Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, nonché tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. (segue) (Com)