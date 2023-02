Lazio 2023: il neo governatore Rocca, subito un piano Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Rocca, in una intervista al "Messaggero" ha definito la vittoria alle elezioni regionali nel Lazio "nettissima ed è merito di tutti noi. A cominciare da Meloni che mi ha scelto". È stata la premier la prima a chiamarlo: "Sì. E al telefono era contentissima. Mi ha detto: 'Francesco, chiamami per qualsiasi cosa. Sarà appassionante lavorare insieme. La cooperazione istituzionale tra Governo e Regione è una carta fondamentale per la crescita del Lazio. Non sprecheremo questa grande opportunità'". I virulenti attacchi personali, oltre che politici prima del voto, l'avrebbero dovuto abbattere. Si sono rivelati invece un boomerang, considerando i dati del suo successo: "Io ero convinto che sarebbe accaduto questo. Ossia che gli attacchi ingiusti non avrebbero sortito alcun effetto a favore di chi li scagliava. E non poteva essere diversamente. Gli elettori sono molto più maturi e responsabili di quanto molti vogliono pensare e sperano che siano. I media mi hanno aggredito ma eccomi qui: pronto a governare senza acrimonia e con uno spirito di totale disponibilità alle ragioni, e ai bisogni, di tutti". Rocca spega che "andranno avanti i migliori. Nella mia attività professionale, da manager della sanità a guida della Croce Rossa italiana e internazionale, ho sempre scelto le persone sulla base delle loro competenze. Non saremo affatto una Regione politicamente arroccata". (segue) (Res)