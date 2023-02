Lazio 2023: il neo governatore Rocca, subito un piano Giubileo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si comincia dal Giubileo, "che è dietro l'angolo. Quello del 2025. Vanno messi subito in piena funzionalità tutti i Pronto Soccorso. Questo è fondamentale. Occorre dare l'impressione, ma concreta e non d'immagine, che la sicurezza sanitaria a Roma e nelle altre città che saranno coinvolte nell'Anno Santo sia una condizione garantita al meglio. E chiederò uno sforzo straordinario a tutte le aziende dei trasporti per la massima efficienza nella mobilità di chi arriva per questo grande evento". "L'ammodernamento del sistema infrastrutturale - rileva inoltre il governatore - riguarda anche il Giubileo. Bisogna evitare che Roma venga congestionata e insieme occorre rendere efficiente il sistema della mobilità per far raggiungere ai turisti e ai pellegrini gli oltre 370 Comuni del Lazio". I tempi sono strettissimi: "Ci mettiamo all'opera da subito. Sto già pensando alla squadra della Giunta che sarà di assoluta eccellenza. Dobbiamo ragionare insieme ai partiti della coalizione. La gente ci ha affidato una grande responsabilità e non deluderemo", ha concluso Rocca. (Res)