Sardegna: autonomia differenziata Regioni, se ne parlerà oggi in commissione Autonomia

- L’attività delle commissioni consiliari riprenderà questa mattina (14 febbraio) con la seduta della commissione Governo del territorio, presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia). All’ordine del giorno la discussione degli emendamenti al Testo unico in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia pubblica. I lavori proseguiranno anche nel pomeriggio a partire dalle 16 e, se necessario, anche nella giornata successiva. Per mercoledì alle 10, inoltre, è stata convocata la riunione della commissione speciale “Insularità”, presieduta da Michele Cossa. In programma, oltre all’elezione di un segretario, la valutazione del Disegno di legge del Governo su “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata nelle Regioni a statuito ordinario ai sensi del 3° comma dell’art. 116 della Costituzione” e la Relazione sul terzo anno di attività. (segue) (Rsc)