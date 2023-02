Sardegna: autonomia differenziata Regioni, se ne parlerà oggi in commissione Autonomia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre mercoledì ma alle 16.30 si riunirà la commissione Agricoltura, presieduta da Piero Maieli (Psd’Az). Ai lavori interverranno l’assessore dell’Agricoltura Valeria Satta ed una delegazione di Flag Sardegna (gruppi di azione locale per la pesca e lo sviluppo sostenibile), saranno sentiti sulla programmazione strategica del fondi Feampa per il ciclo 2021-2027. Satta riferirà poi sulla Pl n.182 che modifica la legge quadro sui consorzi di bonifica (legge regionale n.6/2008). Giovedì alle 10, infine, seduta della commissione Bilancio, presieduta da Stefano Schirru (Psd’Az), con all’ordine del giorno il collegato alla manovra finanziaria 2023-2025 (Dl n.373 – Disposizioni di carattere istituzionale ed ordinamentale in varie materie). (Rsc)