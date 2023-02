Cina-Iran: presidente Repubblica islamica Raisi giunto a Pechino per visita di tre giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, “la visita del presidente in Cina mostra un'atmosfera politica adeguata e sottolinea l'esistenza della massima volontà politica tra i leader dei due Paesi e può creare un buon salto nella cooperazione”. “Le capacità che esistono tra i due Paesi sono molto importanti dal punto di vista economico. La visita del presidente in Cina può essere un buon passo avanti verso l'attuazione di piani a lungo termine tra i due Paesi. Durante questo viaggio verranno firmati accordi e piani di lungo periodo”, ha annunciato Kanaani. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha affermato che la visita potrà portare a una serie di passi in avanti nell’attuazione del Programma di cooperazione di 25 anni. “Il programma è una roadmap per la cooperazione tra i due Paesi e, a questo proposito, sono stati preparati e sono in fase di finalizzazione diversi accordi e saranno firmati una serie documenti tra Iran e Cina nell'ambito di questo viaggio”, ha affermato Kanaani. (segue) (Cip)