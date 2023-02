Cina-Iran: presidente Repubblica islamica Raisi giunto a Pechino per visita di tre giorni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua permanenza in Cina Raisi incontrerà l’omologo Xi e altri funzionari del governo cinese. Secondo quanto anticipato dall’agenzia di stampa iraniana “Irna”, Raisi avrà anche un incontro con imprenditori iraniani e cinesi e con la comunità persiana residente in Cina. Come sottolineano i media iraniani, la visita di Raisi mira ad approfondire i rapporti con Pechino, sia sul piano economico che politico, e avviene in un momento in cui entrambi i Paesi sono caratterizzati da fortissime tensioni con i Paesi occidentali. Raisi e Xi si sono incontrati lo scorso settembre al 22mo vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai che si è tenuto a Samarcanda, in Uzbekistan. A dicembre, durante l'incontro con il vicepremier cinese Hu Chunhua a Teheran, Raisi ha ribadito l'impegno nell'approfondimento del partenariato strategico. (segue) (Cip)