Cina-Iran: presidente Repubblica islamica Raisi giunto a Pechino per visita di tre giorni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è un importante acquirente di petrolio iraniano e un'importante fonte di investimenti nel Paese del Medio Oriente. L'accordo di cooperazione strategica di 25 anni firmato dai due Paesi nel 2021 copre le principali attività economiche dal petrolio e l'estrazione mineraria all'industria, ai trasporti e all'agricoltura. Entrambi hanno rapporti tesi con gli Stati Uniti e hanno cercato di proiettarsi come contrappeso alla potenza statunitense al fianco della Russia. Washington ha accusato l'Iran di aver venduto centinaia di droni d'attacco Shahed 136 e missili balistici alla Russia da impiegare nella guerra in Ucraina. La visita di Raisi giunge inoltre nel pieno di una rinnovata situazione di tensione tra Cina e Paesi occidentali dopo che dallo scorso 10 febbraio sono stati abbattuti sui cieli dell’Alaska, del Canada settentrionale e del Lago Huron tre velivoli non identificati, probabilmente provenienti dalla Cina, che hanno violato lo spazio aereo nordamericano. Gli episodi giungono dopo che il 4 febbraio l’Aeronautica militare statunitense ha abbattuto un pallone spia cinese che aveva violato lo spazio aereo Usa al largo della costa della Carolina del Sud. Pechino ha a sua volta accusato gli Stati Uniti di aver fatto volare "illegalmente" palloni aerostatici ad alta quota nel suo spazio aereo più di dieci volte dal gennaio 2022, affermazioni respinte da dalla Casa Bianca. (Cip)