Lombardia 2023: Fontana, non abbiamo prevaricato gli alleati

- Il successo elettorale gli permetterebbe di mostrare un po' più di orgoglio personale, ma siccome gli equilibri in Regione sono tutti da ricalibrare Attilio Fontana preferisce parlare a nome di tutta la coalizione. "Si è trattato sicuramente di una vittoria di squadra", dice il governatore al suo secondo mandato in una intervista al "Messaggero". Dopo cinque anni difficili tuttavia si concede uno spazio di soddisfazione tutto suo: "I lombardi mi hanno capito". La composizione della squadra passerà per un confronto con Fratelli d'Italia, che non dilaga ma è pur sempre partito leader del centrodestra: "Valuteremo a bocce ferme", spiega Fontana in merito alle deleghe da attribuire. "Non abbiamo iniziato a discutere di questi problemi, ne parleremo quando ci riuniremo, anche perché non ci sono ancora i dati definitivi delle singole liste". (segue) (Res)