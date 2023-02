Lombardia 2023: Fontana, non abbiamo prevaricato gli alleati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento l'atmosfera è rilassata e regna l'ottimismo sulle intese future. "In questi anni siamo stati d'accordo su tutto - ribadisce il governatore - Nessun partito ha imposto le sue idee e continueremo così". Una promessa che aveva già fatto in campagna elettorale, assicurando che "al di là del risultato dei partiti, io continuerò a governare come ho fatto nell'ultimo mandato. La Lega aveva il predominio assoluto in Consiglio regionale ma non l'ha mai fatto pesare come un modo per prevaricare gli altri. Abbiamo sempre amministrato in assoluta condivisione. Alla fine tutti abbiamo sempre assunto le decisioni che non venivano dal partito più forte, ma erano le migliori per il popolo lombardo. E sono convinto che fin che io sarò governatore seguiremo questo metodo", ha concluso Fontana. (Res)