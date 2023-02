Scozia: sondaggio, 67 per cento elettori contro "referendum de facto" su indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due terzi degli elettori si oppongono ai piani della prima ministra scozzese Nicola Sturgeon di utilizzare le imminenti elezioni generali come un "referendum de facto" sull'indipendenza scozzese. Il sondaggio di Lord Ashcroft Polls, ha rilevato che il 21 per cento degli intervistati ha concordato che le elezioni generali dovrebbero affrontare tale questione. Tuttavia, il 67 per cento ha dichiarato di non essere d'accordo, sostenendo che "le persone votano alle elezioni per molte ragioni diverse - non possiamo presumere che ogni voto per il Partito Nazionale Scozzese o per i Verdi sia un voto per l'indipendenza scozzese". (Rel)