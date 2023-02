Ucraina: "Washington Post", Usa avvertono Kiev, finestra per successo militare si sta chiudendo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la "Washington Post", la Casa Bianca teme la progressiva emersione di resistenze ed esitazioni sia nel Congresso federale statunitense, sia tra i Paesi europei. Negli ultimi mesi il conflitto nell'Ucraina Orientale è diventato una statica guerra d'attrito, e il Pentagono ritiene che una svolta, se possibile, possa avvenire solo la prossima primavera, quando l'Ucraina potrebbe tentare una nuova controffensiva per recuperare il territorio perduto. Nel frattempo, l'amministrazione Biden lavora per ottenere l'approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari da 10 miliardi di dollari, che potrebbe essere varato la prossima settimana, assieme a nuove sanzioni a carico della Russia. (Was)