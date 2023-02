Lazio 2023: Miele (Lega), complimenti a presidente Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini del Lazio e della provincia di Latina "hanno scelto di voltare pagina in Regione con l'elezione di Francesco Rocca a cui vanno i miei complimenti per il grande risultato ottenuto e l'augurio di buon lavoro". Lo afferma in una nota la deputata della Lega, Giovanna Miele. "Un successo - prosegue - che segna in tutta la Regione un consenso largamente maggioritario per la coalizione di centrodestra, in particolare in provincia di Latina dove si sfiora complessivamente la percentuale del 70 per cento e dove la Lega si attesta sopra un lusinghiero 13 per cento". (segue) (Com)