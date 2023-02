Lazio 2023: Miele (Lega), complimenti a presidente Rocca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dato "che ci riempie d'orgoglio anche perché il nostro partito nel capoluogo pontino supera addirittura il 20 per cento, a testimonianza del buon lavoro svolto sul territorio dai nostri dirigenti e militanti che voglio personalmente ringraziare - aggiunge Miele -. Ringrazio anche tutti i candidati che con il loro impegno hanno permesso alla Lega di raggiungere questi risultati. Ciò detto non possiamo nasconderci il dato preoccupante dell'astensionismo, ma sarà anche e soprattutto per riavvicinare le persone alle istituzioni che sin da subito saremo al lavoro insieme al presidente Rocca per risolvere i problemi del Lazio e della provincia di Latina, a partire dalla sanità, dalla gestione dei rifiuti passando per il lavoro, la formazione e le infrastrutture". (Com)