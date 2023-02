Moldova: Serbia, Chisinau ci informi su legami fra nostri connazionali e piani eversivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha smentito la dichiarazione della presidente della Moldova, Maia Sandu, sulla possibile partecipazione di cittadini serbi ad azioni sovversive volte a destabilizzare la Moldavia. "Chiediamo che le autorità moldave forniscano urgentemente tutte le informazioni di cui dispongono, perché non abbiamo mai ricevuto tale notifica da Chisinau", ha affermato Dacic, ripreso dall'emittente "N1". Il ministro serbo ha aggiunto che "circolano molte notizie false sulla scena internazionale", e che la Serbia "non permetterà danni alla sua reputazione e ai suoi interessi così come alle relazioni amichevoli con la Moldova". Ieri la presidente moldava Sandu ha accusato la Federazione russa di avere un piano per sovvertire le istituzioni democratiche democraticamente elette in Moldova, con l'aiuto di forze interne ma anche grazie a "una serie di cittadini provenienti da Russia, Bielorussia, Serbia e Montenegro". Intanto sempre ieri un gruppo di 12 tifosi della squadra del Partizan di Belgrado è stato fermato e trattenuto all'aeroporto di Chisinau e gli è stato vietato l'ingresso nel Paese. Secondo le ultime informazioni il gruppo è ancora rinchiuso all'aeroporto ed è stato privato dei documenti. (Seb)