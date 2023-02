Germania: ministra Interno, l'accoltellatore del treno Kiel-Amburgo poteva essere espulso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poteva essere espulso dalla Germania l'autore degli accoltellamenti avvenuti il 25 gennaio scorso a bordo del treno regionale Re-8, in viaggio da Kiel ad Amburgo. È quanto dichiarato dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, si tratta di un apolide palestinese di 33 anni, che ha dichiarato di provenire dalla Striscia di Gaza. L'aggressore ha colpito mentre il convoglio si trovava presso la stazione di Brockstedt, uccidendo due giovani e ferendo altri cinque passeggeri. Arrestato nell'immediatezza dei fatti, l'uomo, che ha diversi precedenti penali per reati violenti e sessuali, è da allora in carcere con le accuse di duplice omicidio e tentato omicidio plurimo. Secondo alcune indiscrezioni, l'autore degli accoltellamenti soffrirebbe di turbe mentali ed è giunto in Germania nel 2014, dove ha ottenuto il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria nel 2016. Meno di una settimana prima degli attacchi, il palestinese era stato rilasciato dal carcere di Amburgo. Per Faeser, l' assassino avrebbe potuto essere interrogato durante la detenzione ed espulso. “Ora sappiamo che vi è stato un errore di informazione”, ha sottolineato l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), aggiungendo che le autorità avevano già tentato di espellere l'aggressore e hanno fallito. Secondo Faeser, “la difficoltà” sembra essere che l'autore degli accoltellamenti è un apolide. Pertanto, ai fini dell'espulsione, sarebbe stato necessario un procedimento in cui coinvolgere Israele e l'Autorità nazionale palestinese (Anp). Come nota “Zdf”, il fascicolo sull'aggressore aperto dall'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf) conteneva per errore una carta d'identità siriana di un'altra persona. (segue) (Geb)