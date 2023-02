Germania: ministra Interno, l'accoltellatore del treno Kiel-Amburgo poteva essere espulso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le autorità tedesche, non vi è alcuna prova di un movente terroristico per gli accoltellamenti di Brockstedt. L'autore non ha, infatti, precedenti in tale ambito, sebbene in passato si sia paragonato al terrorista tunisino Anis Amri durante uno dei periodi di detenzione nel carcere di Amburgo. Amri è l'autore dell'attentato del 19 dicembre 2016 contro il mercato di Natale di Breitscheidplatz a Berlino, rivendicato dallo Stato islamico. Secondo quanto registrato dalla polizia penitenziaria, l'aggressore del treno ha dichiarato: “Non c'è un solo Anis Amri, ce ne sono molti e io sono uno di loro”. Tuttavia, nonostante questa dichiarazione, non vi sono prove che l'accoltellatore sia un terrorista. Dalle indagini è, infatti, risultato che il palestinese non ha contatti negli ambienti islamisti e non è in possesso né di un Corano né di un tappeto di preghiera. A Berlino, Amri guidò un tir contro la folla del mercato di Natale di Breitscheidplataz, uccidendo 12 persone, tra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo, e ferendone altre 56. Lasciata la Germania dopo l’attentato, il terrorista venne ucciso il 23 dicembre 2016 in uno scontro a fuoco con la Polizia a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. (Geb)