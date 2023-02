Ucraina-Usa: consigliere presidenziale Yermak a colloquio con Sullivan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andrii Yermak ha avuto un colloquio telefonico con Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale statunitense. Come ha riferito l'ufficio stampa del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al centro della conversazione è stato l'ulteriore sostegno all'Ucraina. In particolare, Yermak ha informato Sullivan sulla situazione attuale al fronte. "Le parti hanno discusso il forte sostegno che gli Stati Uniti continueranno a fornire all'Ucraina con l'avvicinarsi dell'anniversario della guerra, evidenziando l'importanza dell'ulteriore comunicazione", si legge nel comunicato stampa. Infine, si precisa che Yermak ha ringraziato anche il presidente Joe Biden, il Congresso degli Stati Uniti e il popolo statunitense per il loro sostegno. (Kiu)