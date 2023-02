Regionali: Bonaccini, Terzo polo e M5s migliori amici di Meloni se continuano ad andare da soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una domanda se la devono fare anche Terzo Polo e 5 Stelle, se vogliono continuare a stare isolati a fare opposizione va bene, ma saranno i migliori alleati di Meloni e costringeranno noi a parlare ai loro elettorati". Lo ha detto Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 commentando l’esito delle elezioni in Lombardia e Lazio. "Dire ‘vocazione maggioritaria’ non vuol dire andare da soli, perchè sarebbe arrogante. Il Pd è centrale ma deve ripartire da se stesso, noi siamo spariti dai posti dove si lavora, a Mirafiori un segretario Pd mancava da 10 anni", aggiunge. "Da soli nessuno può andare, lo abbiamo visto alle ultime elezioni politiche. Chi pensa di andare da solo non capisce molto di politica. Il Pd deve parlare alla società intera e non delegare ad altri pezzi della società", sottolinea il presidente dell'Emilia-Romagna.(Rin)