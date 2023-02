© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Rocca per il centrodestra ottiene il 53,88 per cento dei consensi e si conferma nuovo governatore del Lazio. Alessio D'Amato per il centrosinistra è stato scelto dal 33,5 per cento degli elettori. Donatella Bianchi per il Movimento 5 stelle si ferma al 10,76 per cento. Sono questi i risultati definitivi delle elezioni regionali del Lazio secondo i dati diffusi dal Viminale. (Rer)