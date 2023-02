Giappone: lancio inaugurale del razzo vettore H3 rinviato a causa delle condizioni meteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per l'esplorazione aerospaziale del Giappone (Jaxa) ha annunciato di aver rinviato a venerdì 17 febbraio il lancio inaugurale del nuovo razzo vettore H3, originariamente in programma per domani, a causa delle condizioni meteorologiche previste nell'area del lancio. Il primo razzo H3 lanciato dal Giappone dovrebbe immettere in orbita un satellite per l'osservazione terrestre dotato di un sensore a infrarossi sperimentale, progettato per individuare il lancio di missili. Il Giappone punta a guadagnare terreno nel mercato dei lanci spaziali commerciali con l'introduzione del nuovo razzo vettore di Mitsubishi Heavy Industries. Il razzo a due stadi è alto 63 metri, ha un diametro di 5,3 metri, ed è concepito per la messa in orbita di carichi pesanti. (segue) (Git)