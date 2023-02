Usa: palloni spia, governo informerà ex consigliere per la sicurezza nazionale Bolton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton riceverà domani, 15 febbraio, un aggiornamento da parte delle agenzie di sicurezza federali statunitensi in merito al recente abbattimento di presunti palloni spia cinesi e oggetti volanti non identificati sui cieli degli Stati Uniti. Lo ha riferito al quotidiano "The Hill" il portavoce di Bolton, secondo cui dopo l'incontro l'ex funzionario diffonderà anche un comunicato. Come evidenziato da "The Hill", Bolton è al momento il solo esponente dell'amministrazione presidenziale di Donald Trump a ricevere una informativa dell'intelligence Usa in merito agli oggetti volanti abbattuti negli ultimi giorni. (Was)