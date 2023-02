Siria: segretario generale Onu, Damasco accetta di aprire altri valichi per aiuti a terremotati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente siriano, Bashar al Assad, ha accettato di aprire altri due valichi tra la Siria nord-occidentale e la Turchia per favorire l’invio di aiuti nelle regioni colpite dal doppio sisma del 6 febbraio scorso. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, precisando che i valichi in questione sono quelli di Bab al Salam e Al Ra'ee, i quali si aggiungeranno a Bab al Hawa, e che l’apertura, secondo quanto stabilito sinora, durerà per un periodo di tre mesi. “L’apertura di questi valichi, oltre a facilitare l'accesso umanitario, accelerare l'approvazione dei visti e facilitare i viaggi, consentirà l'ingresso di più aiuti, più velocemente" ha sottolineato il segretario generale, secondo cui "mentre il bilancio delle vittime del terremoto è in costante aumento, fornire cibo, protezione, riparo, provviste invernali e altre forniture salvavita ai milioni di persone colpite è della massima urgenza". Le regioni settentrionali siriane sono poste perlopiù sotto il controllo dei gruppi di opposizione al presidente Bashar al Assad. In questa regione l’invio di aiuti è ostacolato dalla difficile accessibilità del valico di Bab al Hawa sia a causa degli effetti del sisma sia per la persistente situazione di conflitto nei punti che collegano Idlib alle zone controllate dal regime. (Lib)