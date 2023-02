Azerbaigian-Italia: ministro Urso visita la Ada University a Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha visitato oggi la Ada University di Baku, dove presto inizieranno i corsi tenuti da 5 università italiane. Lo ha riferito l'ambasciata d'Italia a Baku attraverso il suo profilo Twitter, evidenziando l'importanza dello scambio culturale e l'eccellenza nella formazione superiore come formula vincente per il futuro dei due Paesi. (Res)