Usa-Cina: Blinken potrebbe incontrare Wang Yi questa settimana

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, potrebbe incontrare il responsabile cinese della diplomazia Wang Yi questa settimana, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. Lo riferiscono fonti diplomatiche statunitensi. L'incontro tra i due funzionari sarebbe il primo tra i vertici della diplomazia dei due Paesi dopo l'abbattimento di un presunto pallone spia cinese sui cieli degli Stati Uniti, il 4 febbraio. La Conferenza sulla sicurezza di Monaco è in programma dal 17 al 19 febbraio prossimi. Secondo le fonti statunitensi, l'incontro tra Blinken e Wang potrebbe non avvenire a Monaco, ma a margine della ministeriale degli Esteri del G20 in programma in India il mese prossimo. (Was)