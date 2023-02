Fincantieri: Folgiero entra in Cda businness school Mib Trieste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierroberto Folgiero, Amministratore delegato di Fincantieri, ha dichiarato: "In Fincantieri siamo convinti che solo attraverso lo sviluppo del patrimonio più importante, le persone, sia possibile raggiungere, anche in un panorama complesso come quello attuale, performance di successo e un efficace modello di leadership. La nostra comunità professionale si distingue per la consapevolezza del proprio potenziale e per la capacità di operare all'unisono per un fine condiviso, l'eccellenza. È dunque con gratitudine che colgo l'opportunità di trasferire i nostri principi in questa prestigiosa scuola di alta formazione che contribuisce a plasmare i manager di domani". Il rapporto di collaborazione con Fincantieri è consolidato anche dalla presenza di Carlo Giordani, vicedirettore HR del gruppo, nel Corporate Steering Committee della Scuola. Nel Cda della Scuola Folgiero siederà accanto a Cristiano Borean, presidente Mib e Cfo Gruppo Generali, Giacomo Campora, vicepresidente Mib, Ad e Dg Allianz Spa, Camilla Benedetti, vicepresidente Gruppo Danieli, Diego Bravar, presidente Biovalley Investments, Zeno D'agostino, presidente Porto di Trieste, Diego De Giorgi, Co-Ceo Pegasus Europe, Michela Del Piero e Stefano Venier, Ceo Snam, e ai membri interni Mib Vladimir Nanut, Ad, e Claudio Sambri, consigliere delegato. (Com)