Usa: deragliamento treno cisterna nell'Ohio potrebbe aver causato una catastrofe ambientale (2)

- Le autorità sanitarie dell'Ohio hanno ammesso ieri che da "nuovi dati" emergerebbe un maggior numero e un maggior quantitativo di sostanze chimiche nei 50 vagoni cisterna del treno deragliato, rispetto a quanto inizialmente comunicato. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente Usa (Epa) ha affermato ieri di non aver riscontrato "livelli preoccupanti di tossine nell'aria attribuibili all'incidente", ma ha ammesso che "i residenti potrebbero ancora avvertire odori", e ha raccomandato l'ospedalizzazione di quanti dovessero avvertire sintomi di intossicazione. Il governatore del West Virginia ha raccomandato la calma, affermando che l'utility idrica statale ha rafforzato i processi di depurazione e ha iniziato ad attingere acqua da un alto corso d'acqua, il fiume Guyandotte. Mentre ancora si cerca di valutare l'impatto del disastro, negli Usa monta la polemica non solo per l'apparente disinteresse delle autorità nazionali, ma anche per lo stato della rete ferroviaria statunitense: nel solo 2022, infatti, si sono verificati nel Paese un migliaio di deragliamenti ferroviari, frutto dell'usura della rete ma anche di un crescente numero di atti di sabotaggio su cui indaga anche il Federal Bureau of Investigation (Fbi), e di cui raramente vengono individuati i responsabili. (Was)