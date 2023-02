Usa: sparatoria in una università nel Michigan, sospetto in fuga dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia dell'Università statale del Michigan, negli Stati Uniti, ha dato notizia di una doppia sparatoria avvenuta all'interno del campus universitario. La sparatoria, che si è verificata attorno alle 20:30 di ieri (ora locale), avrebbe causato "diversi feriti", e il responsabile è tutt'ora braccato dalle forze dell'ordine, che hanno raccomandato a studenti e residenti della zona di "fuggire e nascondersi". Il responsabile - "un uomo di bassa statura con indosso una maschera, probabilmente afroamericano" - avrebbe aperto il fuoco in due diverse aree del campus universitario a distanza di 45 minuti, per poi fuggire a piedi. (Was)