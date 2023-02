Usa: governatrice South Dakota Noem vieta terapie di "affermazione di genere" sui minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice repubblicana dello stato Usa del South Dakota, Kristi Noem, ha firmato ieri un disegno di legge che vieta i trattamenti sanitari di cosiddetta "affermazione di genere" sui minorenni, incluse terapie ormonali e interventi chirurgici come la mastectomia. Il provvedimento, che entrerà in vigore in quello Stato nel mese di luglio, prevede la revoca della licenza e provvedimenti civili contro i fornitori di prestazioni sanitarie che violeranno il divieto. "I bambini del South Dakota sono il nostro futuro. Con questa legislazione proteggiamo i nostri bambini da procedure mediche pericolose e dagli effetti permanenti", ha affermato la governatrice tramite una nota. Il tema dei trattamenti medici di "affermazione del genere" praticati su minorenni è oggetto di un duro dibattito politico negli Stati Uniti: per i Democratici, tali pratiche rappresentano un diritto e una forma di riconoscimento della dignità di quanti soffrono di disforia di genere, anche nella minore età. I Repubblicani, invece, contestano i potenziali effetti avversi e le conseguenze permanenti di alcuni tra gli interventi ormonali e chirurgici più invasivi, che alcuni ospedali statunitensi hanno già ammesso d'aver effettuato su minorenni. (Was)