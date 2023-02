Ucraina: "Politico", Usa hanno informato Kiev che non forniranno missili a lungo raggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha informato le autorità militari dell'Ucraina di non poter fornire missili a lungo raggio per i sistemi lanciarazzi multipli Himars, in quanto gli Usa dispongono di scorte insufficienti di quel tipo di proiettili. Lo riferisce il quotidiano "Politico", che cita quattro fonti anonime della Difesa. Durante un recente incontro al Pentagono, Washington avrebbe spiegato a Kiev che le scorte di missili Atacm (acronimo di "Army Tactical Missile Systems") a disposizione delle forze armate Usa sono insufficienti alle loro stesse esigenze, e che trasferire i missili a Kiev danneggerebbe la prontezza al combattimento degli Stati Uniti nell'eventualità di un futuro conflitto. La fornitura di missili balistici da teatro all'Ucraina, che consentirebbero a Kiev di colpire obiettivi in Crimea e all'interno del territorio della Russia, è oggetto di discussioni sin dall'inizio del conflitto. Mosca ha avvertito più volte che fornendo all'Ucraina armi balistiche a lungo raggio la Nato attraverserebbe una "linea rossa", confermando il suo coinvolgimento diretto nelle ostilità. (Was)