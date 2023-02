Indo-Pacifico: Usa, Giappone, Corea del Sud uniti in risposta a palloni cinesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha annunciato ieri che l'amministrazione Biden costituirà una task force governativa per indagare sugli oggetti volanti non identificati recentemente abbattuti in Alaska e in Canada, dopo il pallone spia cinese localizzato e abbattuto dal Pentagono all’inizio del mese. “Il presidente ha chiesto al Consiglio per la sicurezza nazionale di formare una squadra che determini le modifiche da apportare alla politica del governo per localizzare, esaminare e neutralizzare oggetti volanti non identificati che potrebbero determinare un rischio per il traffico aereo e per la sicurezza nazionale”, ha detto Kirby. (segue) (Was)